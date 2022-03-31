KOZLU, ZONGULDAK (İHA) - - Elektrik borcu krizi inada bindi, belediye firmanın kapısının önünü kazdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın 42 bin nüfuslu Kozlu ilçesine su basan pompaların yaklaşık 3 milyon liralık elektrik faturasının ödenememesi üzerine enerji firması elektrikleri kesti. Belediye çalışma olduğu gerekçesiyle firmanın kapısının önünü kazdı.

Kozlu ilçesinde iki aylık elektrik faturasının belediye tarafından ödenememesi üzerine ilçeye su sağlayan pompaların elektriklerini kesti. Belediye Başkanı Ali Bektaş; gazetecilere kesintinin kasıtlı yapıldığını görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Yaşanan kesintinin ardından bu kez belediye enerji firmasının ilçedeki operasyon il müdürlüğü önünde çalışma başlattı.

İl müdürlüğü binasının girişinde bir metre derinliğinde dört metre genişliğinde kazı çalışmasına başlayan ekipler, şaşkın bakışlar arasında çalışmalarını sürdürdü. Firma çalışanları ise binaya giriş-çıkış yapmakta zorlanırken bir süre sonra kazılan alanın kapatılması için çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri bina çevresinde tedbir alarak kazı çalışmalarını yakından takip etti.