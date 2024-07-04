Elektrik Akımına Kapılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olanlara Cezalar Kesildi

BOLU'da, jandarma ekipleri, elektrik akımına kapılma tehlikesi nedeniyle girilmesi yasak olan baraja giren 13 kişiye, toplam 26 bin 676 lira ceza kesti.

Merkeze bağlı Çaygökpınar köyü mevkisindeki, suyunun berraklığı ve çevre güzelliğiyle sosyal medyada ünlenen baraja bazı vatandaşların yüzmek için girdiği yönünde şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. Elektrikli su pompası nedeniyle suya girenlerin elektrik akımına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu barajda önlemler alındı. Barajın çevresi dikenli tellerle kapatılırken, girişler yasaklandı.

Önceki gün ise barajın kilitli kapısını kırıp yüzmek için içeriye giren 13 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında, kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 26 bin 676 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerinin, yasaklı olan su barajıyla ilgili denetimlerini sıklaştırılacağı belirtildi.