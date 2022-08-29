Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi Güncel Haberler ŞANLIURFA'da, yüksek gerilim hattı direğine yuva yapan leylek, fırtınada elektrik akımına kapılarak öldü. ŞANLIURFA'da, yüksek gerilim hattı direğine yuva yapan leylek, fırtınada elektrik akımına kapılarak öldü. Leyleğin bitkin bulunan 3 yavrusu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilerek doğaya bırakıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine yuva yapan leylek, fırtına sırasında elektrik akımına kapılıp öldü. Leyleğin 3 yavrusu ise beslenemediği için bitkin düştü. DKMP 3'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Elektrik dağıtım şirketi ve itfaiye ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarılan leylekler, şube müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 3 leylek, doğaya salındı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa Fırtına Güncel Haberler

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