Adana'nın Kozan ilçesinde yerel bir markette çalışan Ahmet Açin isimli bir çalışan iddiaya göre manav reyonunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

- Elektrik akımına kapılan market çalışanı hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yerel bir markette çalışan Ahmet Açin isimli bir çalışan iddiaya göre manav reyonunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kozan'da Saimbeyli caddesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda yerel bir market zincirinin manav reyonunda çalışan Ahmet Açin, iddiaya göre elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından çalışanlar sağlık ekiplerini bilgilendirerek Ahmet Açin'i hastaneye sevk edildi. Kozan Devlet hastanesine kaldırılan Ahmet Açin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ahmet Açin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer tarafından detaylı incelemeler sürdürülüyor. Ahmet Açin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.