Elektrik akımına kapılan inek öldü, o anlar kamerada

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan inek öldü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Erikli Mahallesi'nde meydan geldi. Mehmet Vural Tacettinoğlu'na ait inek, mahallede elektrik direğinin yanında otlamaya başladı. Bu sırada, iddiaya göre direkten kopan tel, inekle temas etti. Akıma kapılan inek yere yığıldı. Bölgedeki iki kadın boynuna bağlı olan iple ineği çekerek kurtarmaya çalıştı. İnek olay yerinde ölürken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.