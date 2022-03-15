Elektriği kesilen fabrikanın işçilerinden 'üretim devam etsin' eylemi

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te 2 yıl süreyle kiraladığı fabrikanın satılması üzerine, işletmenin yeni sahibi fabrikanın boşaltılmasını istedi. Kiracı iş insanı Mehmet Baharoğlu 6 ay kira kontratının bulunduğunu söyleyerek teklifi kabul etmeyince, mülk sahibi fabrikanın elektriğini kestirdi. Fabrikada üretim jeneratörle yapılırken, 250 işçi işletmeye elektrik verilmesi için eylem yaptı.

Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde 18 ay önce fabrika kiralayan iş insanı Mehmet Baharoğlu, battaniye üretimine başladı. Yurt dışına da battaniye ihracatı yapılan fabrikanın mülkü, mal sahibi tarafından başka bir iş adamına satıldı. Yeni mülk sahibi, kiracı Mehmet Baharoğlu'nun 250 işçi çalıştırdığı fabrikayı boşaltması istedi. Baharoğlu'nun kontratı gerekçe göstererek boşaltma isteğini reddetmesi üzerine fabrika sahibinin Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve elektrik üretim şirketine başvuruları sonucunda fabrikanın elektriği kesildi. Seri üretimin durduğu ve jeneratör yardımı ile yalnızca gündüz üretiminin yapıldığı fabrikada, 250 işçi, işletmeye elektrik verilmesi için fabrika önünde eylem yaptı.

"Battaniye üretimi yapıyoruz ve şu anda 200- 250 kişi arasında istihdam sağlıyoruz. Bu fabrikada işletmeye başlayalı yaklaşık 15 ay oldu. Mülk sahibi mülkü sattı ve sattıktan sonra organize sanayi bölgesi başkanının yanında konuştuk bize bir yer verecekti. Biz de hızla yaptırıp 1 yıl içerisinde fabrikayı boşaltıp teslim edecektik. Yeri alan kişi 'benim makinelerim geldi, acilen boşalt' dedi. Biz de bu süre içinde taşınamayacağımızı söyledik. 3 ay kadar bir zaman geçti, 'elektriği veremiyoruz' dediler. Eski mülk sahibi mülkünü sattığı için aranızda yapılan kontratı geçerli görmüyoruz dediler. Yeni mülk sahibi ile kontrat yapmanız lazım dediler."