Electronic Arts'tan Yüzüklerin Efendisi hayranlarına müjde!

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) kitabı, Peter Jackson'ın 2021'de sinemaya uyarlamasıyla bir dönüm noktası yaşadı. Üçleme halinde olan film serisi, yıllardır önemli bir izleyici kitlesine uzandı. Oyun dünyasının en önemli şirketlerinden Electronic Arts, The Lord of the Rings hayranlarını sevindirecek bir haber verdi.

Electronic Arts, "The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth" mobil oyununu duyurdu

Akıllı telefon teknolojisi geliştikçe mobil oyunların popülerliği de son yıllarda artmaya başladı. Electronic Arts da tam bu amaca yönelik bir girişimde bulundu. Şirket, Yüzüklerin Efendisi hayranlarının da merakla beklediği The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth adlı mobil bir oyunu piyasaya çıkaracağını duyurdu.

Mobil oyun severlerle Yüzüklerin Efendisi hayranlarını sevindiren gelişmeye bir güzel haber de şirketten geldi. Electronic Arts, The Lord of the Rings mobil oyunun tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. Öte yandan şirket, konuya ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı. EA, tanıtımda şu ifadeleri kullandı.

Electronic Arts(EA), The Saul Zaentz Company'nin bir bölümü olan Middle-earth Enterprises ile yeni bir sistemin geliştirilmesi için ortaklık kurdu. The Lord of the Rings RPG mobil oyunu, tamamen ücretsiz olacak. Electronic Arts(EA), mobil oyun koleksiyonunu genişletiyor.

Öte yandan Electronic Arts, bu yaz bazı bölgelerde sınırlı sayıda beta sürümüyle oyunculara sunulacak. The Lord of the Rings mobil oyunu, söylentilere göre Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'ten esintiler sunacak. Oyunla ilgili detaylı açıklamaların yakında yapılması bekleniyor.

