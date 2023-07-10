Samsun'da ele geçirilen 32 bin 75 adet sentetik ecza ile ilgili firarda olan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ele geçirilen 32 bin 75 uyuşturucu hapın firari şüphelisi yakalandı

SAMSUN Samsun'da ele geçirilen 32 bin 75 adet sentetik ecza ile ilgili firarda olan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.A.adlı şahıs ile Suriye uyruklu C.O.'ya ait ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 32 bin 75 adet, 1 gram sentetik ecza hap ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.O. 4 Haziran'da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan M.A. ise jandarmanın takibi sonucu yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.