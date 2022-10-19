ELDE ETTİĞİ SATIŞ FİŞLERİNİN BENZER ÜRÜNLERİNİ ÇALIP, İADE EDEREK PARASINI ALMIŞ

KARAMAN'da kurumsal bir giyim mağazası zincirinden elde ettiği fişlerin ürünlerini çalıp, tekrar mağazaya fişle birlikte iade edip parasını almak isteyen Ergün Ö. ile ona yardımcı olduğu öne sürülen eşi Cansel Ö. ve Fatma C. polis tarafından yakalandı.

KARAMAN'da kurumsal bir giyim mağazası zincirinden elde ettiği fişlerin ürünlerini çalıp, tekrar mağazaya fişle birlikte iade edip parasını almak isteyen Ergün Ö. ile ona yardımcı olduğu öne sürülen eşi Cansel Ö. ve Fatma C. polis tarafından yakalandı. Ergün Ö., sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, suçlamaları kabul etmeyen Cansel Ö. ve Fatma C. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kentteki kurumsal bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen 2'si kadın 3 kişi, iddiaya göre bir ürün çalıp ayrıldı. Durumu fark eden mağaza çalışanları polise haber verdi. Polis, ihbar üzerine hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

ÇALDIĞI ÜRÜNÜ FİŞİYLE İADE ETMEK İSTERKEN YAKALANDI

Bu sırada Ergün Ö. adlı kişi kısa bir süre sonra mağazaya elinde fişle birlikte gelip, satın aldığı ürünleri iade etmek istediğini belirtti. Polis ve mağaza çalışanları iade edilmek istenen ürünlerin çalınan, kıyafet olduğunu ve şüphelilerden birinin de Ergün Ö. olduğunu anladı. Bunun üzerine Ergün Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerden diğer 2 kadından birinin eşi Cansel Ö. ve Fatma C. olduğunu, kiraladıkları otomobille mağaza dışında beklerken Ergün Ö.'nün yakalanması üzerine kaçtıklarını saptadı. Çalışmasını sürdüren polis, 2 kadını şehir dışına çıkmak isterken yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 17 bin lira para, farklı elektronik cihazlar, kıyafetler ve aynı giyim mağazası ile farklı kurumsal zincir marketlere ait fişleri buldu.

ELDE ETTİKLERİ FİŞLERİN, ÜRÜNLERİNİ ÇALMIŞLAR

Polis, ele geçirildikleri malzemelerle ilgili yaptığı araştırama da ise gerçek ortaya çıktı. Ergün Ö.'nün eşi ve diğer kadınla birlikte 7 ilde, kurumsal giyim mağazası ve zincir marketlerde kasaların yanlarında diğer müşterilerin unuttukları fişleri alıp, fişlerdeki ürünleri aynı mağazalardan çalıp, bir süre sonra iade edip parasını aldıklarını saptadı. Yine şüphelilerin satın aldıkları ürünlerin bir benzeri de çaldıkları ve daha sonra o çaldıkları ürünleri iade ederek parasını aldıklarını belirledi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ergün Ö., 'hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, suçlamaları kabul etmeyen eşi Cansel Ö. ve Fatma C. de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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