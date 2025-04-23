Elbruz Dağı'nda Kaybolan Dağcı Grubuna Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda kaybolan dağcı grubunun arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Grubun 5 bin 350 metre yükseklikte yardım talep ettiği, iki dağcının fenalaştığı bildirildi.
Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda kaybolan dağcı grubu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan dağcı grup, 5 bin 350 metre yükseklikte yardım istedi.
Bunun üzerine dağcıları arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre, gruptaki 2 dağcı tırmanış esnasında fenalaştı.
Dağcıların tırmanış için Bakanlığa bilgi vermediği ve kaç kişi olduklarının bilinmediği ifade edildi.
Rus basınına konuşan yetkililer, arama çalışmaları süren grubun yabancı uyruklulardan oluştuğunu belirtti.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel