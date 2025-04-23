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Elbruz Dağı'nda Kaybolan Dağcı Grubuna Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Elbruz Dağı'nda Kaybolan Dağcı Grubuna Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda kaybolan dağcı grubunun arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Grubun 5 bin 350 metre yükseklikte yardım talep ettiği, iki dağcının fenalaştığı bildirildi.

Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda kaybolan dağcı grubu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan dağcı grup, 5 bin 350 metre yükseklikte yardım istedi.

Bunun üzerine dağcıları arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre, gruptaki 2 dağcı tırmanış esnasında fenalaştı.

Dağcıların tırmanış için Bakanlığa bilgi vermediği ve kaç kişi olduklarının bilinmediği ifade edildi.

Rus basınına konuşan yetkililer, arama çalışmaları süren grubun yabancı uyruklulardan oluştuğunu belirtti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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