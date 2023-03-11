Elbistanlı Depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na: "Hükümet Bizi Dinlemiyor Ki Bizi Dışlıyorlar. Bizim Hükümetimiz Sizsiniz, Biz Sizi Destekliyoruz"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş bugün Elbistan’da depremzedeleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Depremzedeler, “Hükümet bizi dinlemiyor ki bizi dışlıyorlar. Bizim hükümetimiz sizsiniz. Biz sizi destekliyoruz” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş bugün Elbistan'da depremzedeleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Depremzedeler, "Hükümet bizi dinlemiyor ki bizi dışlıyorlar. Bizim hükümetimiz sizsiniz. Biz sizi destekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Elbistanlı depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Depremzedeler, "Hükümet bizi dinlemiyor ki bizi dışlıyorlar. Bizim hükümetimiz sizsiniz. Biz sizi destekliyoruz" dedi.

Depremzedelerle konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş çadır ve konteyner tedariği ile ilgili şunları söyledi:

"Biz görevimizi yapacağız. Bu arkadaşımız buranın sorumlusu çadırınızı varsa bugün alacaksınız. Yoksa da Kahramanmaraş'ın merkezinden buraya gönderiyorum bugün. Konteyner kent de kurulacak."

"ÇADIRLARDA NE KADAR KALABİLİRİZ?"

Elbistanlı bir depremzede yaşadığı soruna ilişkin şöyle konuştu:

"Biz ne yapabiliriz, bu süreç nasıl devam edecek, ne yapmamız gerekiyor? Dışarıda kalmışız. Çadırlarda ne kadar kalabiliriz? Çoluk çocuğu olan var. Yaşlı hastası olan var. Ne yapabiliriz? Konteyneri de az hasarlılara vermiyorlar. Evim az hasarlı görünüyor ama evim yıkık dökük. Yani evime giremiyorum. Korkudan giremiyorum."

Bir diğer depremzede ise, "Az hasarlı yazan kişi gelsin bir gün kalsın ben sürekli kalacağım o evde" dedi.