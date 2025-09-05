Haberler

Elbistan'da Zihinsel Engelli Bireyi Darp Eden Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zihinsel engelli bir kişinin darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. O.D. isimli zanlı, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zihinsel engelli bir kişiyi darbeden zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde zihinsel engelli S.A'nın darbedildiği görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayımlanması sonrası çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin O.D. olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel
