Elbistan'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Hamza Öner hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Hamza Öner (27) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Elbistan Malatya karayolunun Uncular Mahallesi mevkİSinde meydana geldi. Gürün'den Elbistan'a giden Hamza Öner yönetimindeki 46 AAH 067 plakalı motosiklet, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkaraK şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarmanın sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hamza Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hamza öner'in cenazesi Elbistan devlet hastanesi morguna götürüldü.