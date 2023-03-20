Elbistan'da hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hayatı normal seyrine döndürmek için çalışmalar devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hayatı normal seyrine döndürmek için çalışmalar devam ediyor.

İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 750 konteynerin kurulumu tamamlanarak depremzedelere tahsis edildi. İlçede konteyner kurulum çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki birçok noktada üç öğün sıcak yemek veriliyor. Depremzedelerin ihtiyaçları da 16 okulda kurulan sosyal marketler aracılığıyla sağlanıyor.

Yapılan çalışmalarla Elbistan genelinde ağır ve hasarlı binalar dışındaki tüm konut ve iş yerlerine elektrik, su ve doğal gaz verilmeye başlandı.

"Hayat bir şekilde yavaş yavaş normale döndü"

Elbistan'da koordinatör vali olarak görev alan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, ilçede enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İlçe genelinde depremde yıkılan 342 binanın enkazının kaldırıldığını belirten Aydoğdu, "Acil yıkılması gereken 542 binanın da enkazları kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca daha sonra 'acil yıkım' kararı verilen 17 bina daha var. Şimdi onlar kaldırılıyor. Şu an Elbistan'da hayat bir şekilde yavaş yavaş normale döndü." diye konuştu.

"İş yerleri açılıyor"

Aydoğdu, milletvekillerinin de bölgede olduğunu, tüm köyleri gezdiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Türkiye aslında bir birlik beraberlik içerisinde elinden gelen gayreti gösterdi. Şu anda insanların yavaş yavaş yüzleri gülüyor. İş yerleri açılıyor. Az hasarlı evlere vatandaşlar taşınmaya başladı. Bu yaraları sararak hayatı normalleştirmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösteriyoruz."

Hedeflerinin 3 bin 200 konteynerin kurulumunu sağlayıp depremzedelere tahsis etmek olduğunu ifade eden Aydoğdu, çadırdaki vatandaşları konteyner kentlere, oradan da kalıcı konutlara taşımayı planladıklarını anlattı.

"Şehre dönüş var"

Kalıcı konutların temelinin atılmasına da mart sonunda başlanacağına dikkati çeken Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İlk geldiğimiz günden bugüne baktığımız zaman şehre çok ciddi bir dönüş var. Bu da şunu gösteriyor; burayı yaşanabilir hale getirdiğiniz müddetçe insanlar da yavaş yavaş buraya dönecekler. Çünkü buraya dönmeleri gerekiyor. Ait oldukları yer burası. Biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte halkımızın daha huzurlu, daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz."