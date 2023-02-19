Elbistan'da depremzede çocuklar için oyun çadırları kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'da afetzede çocuklar, yaşadıkları korkuyu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çadır kentlerde kurulan oyun alanlarında unutmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, depremin ardından ilçeye gelerek psikososyal destek çalışmalarına başladı.

Öncelikle ihtiyaçları tespit eden ve depremzedelere psikolojik ilk yardımda bulunan ekipler, risk faktörlerinin belirlenmesi, bireysel görüşme, psikoeğitim, grup çalışmaları, sevk ve yönlendirme çalışmaları yaptı.

Ekipler, çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için de çadır kentlerde 2 çocuk oyun alanı kurdu.

Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimcilerden oluşan uzman ekip, oyun çadırlarında çocuklarla oyun oynayıp resim yaparak, süreci en az travmayla atlatmaları için mesai harcıyor.

Palyaço gösterilerinin yapıldığı çadırlarda, çocuklara her gün en sevdikleri oyuncak gün sonunda hediye ediliyor.

"Psikososyal destek çalışmalarına ağırlık verdik"

Elbistan Koordinasyon Merkezi'nde görevli Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, AA muhabirine, depremin ilk şokunun atlatılmasının ardından Elbistan genelinde psikososyal destek çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Her gün 80 kadar çocuğa görevlilerin oyunlar oynattığını ve etkinlik düzenlediğini belirten Bayram, "Gönüllü öğretmenlerimiz de bize destek veriyor. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Onları deprem psikolojisinden bir nebze olsun uzaklaştırmak istiyoruz." dedi.

Bayram, konteyner kentler kurulunca o bölgelerde de çocuklar için oyun alanlarının bulunacağını kaydetti.

"Çocuklarımızın bu alanlara çok yoğun ilgisi var"

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu da depremin ardından ekibiyle Elbistan'a gelerek vatandaşların yardımına koştuklarını dile getirdi.

Depremden çocukların da psikolojisinin etkilendiğini anlatan Modaoğlu, "Çocuklarımızın ihtiyacı olan psikososyal desteği düşündük ve onlar için önce iki oyun alanını çadır kentlerde belirledik. Çocuklarımızın bu alanlara çok yoğun ilgisi var. Çocukların yaşadıkları travmaları, kaygıları burada daha rahat atlattıklarını ve yüzlerinin güldüğünü gördük. Buradan hiç ayrılmadıklarını fark edince oyun alanlarını biraz daha büyüttük." diye konuştu.

"Çocuklar için oyunun iyileştirici gücü olduğunu biliyoruz"

Oyun alanında sosyal çalışmacı olarak görev yapan İlkay Çoban Ağar da tüm mesailerini deprem bölgesindeki çocuklarla geçirdiklerini anlattı.

Çocukların oyun alanındayken çok keyifli olduklarını gözlemlediklerini aktaran Ağar, "Çocuklar için oyunun iyileştirici gücü olduğunu biliyoruz. Travmalarını bu şekilde atabildiklerini biliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca yüzlerinin gülmesi için oyun süreleri uzun tutularak iyileşmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Çadır kentlere kurulan oyun alanlarında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gönderilen çok sayıda oyuncak çocuklara hediye ediliyor.