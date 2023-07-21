Elbistan'da 4 Büyüklüğündeki Depremde Ağır Hasarlı Bina Yıkıldı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı. Depremde herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığı belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı.
Afad verilerine göre; deprem saat 14.23'te yerin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 4 olarak ölçülen depremde Kümbet Mahallesi'ndeki 5 katlı ağır hasarlı olduğu için boşaltılmış olan bir bina yıkıldı. Depremle birlikte binanın yıkılması çevredeki vatandaşlarda korku ve panik yaratırken, herhangi bir yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel