Üye Girişi
Haberler

Elbistan'da 4 Büyüklüğündeki Depremde Ağır Hasarlı Bina Yıkıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı. Depremde herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı.

Afad verilerine göre; deprem saat 14.23'te yerin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 4 olarak ölçülen depremde Kümbet Mahallesi'ndeki 5 katlı ağır hasarlı olduğu için boşaltılmış olan bir bina yıkıldı. Depremle birlikte binanın yıkılması çevredeki vatandaşlarda korku ve panik yaratırken, herhangi bir yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elbistan Deprem AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title