Elbistan'da 4 Büyüklüğündeki Depremde Ağır Hasarlı Bina Yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı. Depremle birlikte binanın yıkılması çevredeki vatandaşlarda korku ve panik yaratırken, herhangi bir yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı.

Afad verilerine göre; deprem saat 14.23'te yerin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 4 olarak ölçülen depremde Kümbet Mahallesi'ndeki 5 katlı ağır hasarlı olduğu için boşaltılmış olan bir bina yıkıldı. Depremle birlikte binanın yıkılması çevredeki vatandaşlarda korku ve panik yaratırken, herhangi bir yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi.