Elbistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçe sakinleri panik yaşadı ve halk sokağa çıktı. Ağır hasar alan bir bina da yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre Elbistan'da saat 13.48'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilçe sakinleri panik yaşadı. 6 Şubat'taki büyük depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçede halk sokağa çıktı. Bu arada 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alan bir bina da kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sonrası çevreyi toz bulutu kapladı. - KAHRAMANMARAŞ