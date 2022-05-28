Elbise-i Osmaniye'den sonra toplanan en kapsamlı koleksiyon bu müzede sergileniyor - Haberler

HALK Bilimci ve Folklor Araştırmacısı Esat Uluumay'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü 3 kıtadaki topraklardan kendi çabalarıyla topladığı 18 ayrı koleksiyonda, din adamlarının kıyafetlerinden gelinliklere, dergah kültüründen kahve kültürüne, kapı tokmaklarından kişisel bakım malzemelerine kadar nadide parçalar Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi'nde sergileniyor. Uluumay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Müze Bilimci Feyza Uluumay Gökalp, "Osmanlı Halk Kıyafetleri koleksiyonu, 1872 yılında Osman Hamdi'nin Viyana fuarına götürdüğü Elbise-i Osmaniye sergisinden bugüne toplanmış en büyük, en kapsamlı koleksiyondur" dedi.

3 kıtada 600 yılı aşkın süre hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun, fethettiği topraklardaki halkların giydiği kıyafetler, takılar ve yaşam kültürlerine ait objeler, Bursa'daki özel koleksiyon ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Unesco Kültür Mirası listesine alınan Muradiye Külliyesi bölgesindeki Şair Ahmet Paşa Medresesi içinde yer alan, Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi'nde, Halk Bilimci ve Folklor Araştırmacısı Esat Uluumay'ın, Osmanlı'nın hüküm sürdüğü topraklarda kendi çabalarıyla topladığı 18 ayrı koleksiyonda, din adamlarının kıyafetlerinden gelinliklere, dergah kültüründen kahve kültürüne, kapı tokmaklarından kişisel bakım malzemelerine kadar nadide parçalar sergileniyor. Koleksiyon, Fatih Sultan Mehmet tarafından Bursa'ya sürgün edilen, Osmanlı'nın ilk aşk ve doğa şairi Şair Ahmet Paşa'nın kurduğu medrese içerisinde bulunan ve 'hücre' adı verilen 11 odada ziyaretçilerle buluşuyor. 2004 yılında ziyarete açılan özel koleksiyondaki parçaların tamamı orijinal. Alanın yetersizliğinden dolayı, 50 yılda toplanan 60 bin parçalık özel koleksiyondan, 15 bin eser sergilenebiliyor. Müzede ayrıca Osmanlı coğrafyasının yanı sıra Orta Asya Türkleri ile Selçuklu, Memlükler, Roma ve Bizans dönemine ait parçalar da sergileniyor.

Osmanlı kültürünü gelecek nesillere aktarmak için Uluumay Akademi'sini kurmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Feyza Uluumay Gökalp, koleksiyonda yer alan eserlerin hikayelerini kitap haline getireceğini söyledi. Feyza Uluumay Gökalp, "İlk kitabımızı çıkartıyoruz. Boncuk ve nazar. Bütün Türklerde nazar inancı ve boncuğu anlatıyor" dedi.