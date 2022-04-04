Adana Valisi Süleyman Elban'a, İl Emniyet Müdürü İnci'den ziyaret

Adana Valisi Süleyman Elban, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, İl Emniyet Müdür Doğan İnci ve beraberindeki polisleri makamında kabul etti.

Vali Elban, ziyarette Polis Haftasını kutlayarak, emniyet teşkilatının kendisine görev verilen her yerde kahramanca, fedakarca ve başarıyla görevlerini yürüttüğünü belirtti.

Tecrübesi, mesleki anlayışı, teknolojiyi kullanma, kendini geliştirme, dünyayı inceleme ve takip etme kapasitesiyle Türk Polis Teşkilatının ülkenin gözbebeği kurumlarından olduğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin güven ve desteğini her zaman yanında hisseden emniyet personelimiz, yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması gibi görevlerini layıkıyla yerine getirerek Adana'mızın huzurlu ve güvenli bir kent olmasına en büyük katkıyı sağlamaktadır."

İl Emniyet Müdürü İnci de kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür ederek, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi.