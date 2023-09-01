Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 1 Yılda 10 Bin Aileye Yardım Etti

Bu dernekte bir elin verdiğini diğer el görmüyor

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, yılda 10 bin aileye destek oluyor

ELAZIĞ - Elazığ'da2 yıl önce kurulan Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 1 yılda 10 bin ailenin ihtiyaçlarını karşılayarak destek olmaya devam ediyor.

Elazığ'da 9 Ekim 2021 tarihinde kurulan Elaziz Kültür ve Yardımlaşma Derneği, kent genelinde yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam ediyor. Açıldığı günden itibaren ihtiyaç sahibi aileleri araştıran dernek, hayırseverlerin de desteğiyle 1 yılda 10 bin ailenin nakdi ve ayni ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kıyafet, gıda, hijyen ve engelli bireyler için tekerlekli sandalye yardımında bulunan dernekte yapılan yardımları ise veren el ile alan el görmüyor. Alan el ile veren el arasında köprü kurduklarını aktaran Derneğin Kurucu Başkanı Onur Şahin, yardım yaptıkları ailelerin hiçbirini yardım gönderenleri tanımadıklarını söyledi.

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin 2021 yılında kurulduğunu aktaran Dernek Kurucusu Onur Şahin, "Derneğimizde dul, yetim ve öksüz ailelerimize nakdi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Nakdi yardımlar statüsünde olan aile sayımız şuan da 350 iken ayni yardımlarımız da ise kendilerinin ve çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz şekilde tüm yardımları yapılmaktadır. Derneğimizin kırmızıçizgisi, alan el ile veren el arasında köprü kurmaktır. Burada yardım yaptığımız ailelerimizin hiçbiri yardımı gönderen iş adamlarını tanımamaktadır. Yardım yapan iş insanları tarafından tüm bilgilerinin kendilerine aylık düzenli bir şekilde gönderilen bir dernektir. Burada diğer bir konu ise yardım yaptığımız ailelerimizi hiçbir şekilde ikinci şahıslar bilmiyor. Derneğimizde ailelerimizin çocuklarına yönelik iç çamaşırından tutun da pantolon, tişört ve çorap gibi yardımlarımız var. Gıda anlamında ailelerimizin evlerinin tüm ihtiyaçlarını giderebileceğimiz yardımlarımız bulunmaktadır. Aynı zamanda evdeki hijyen eksikliklerinin giderilmesi için malzemelerimiz bulunmaktadır. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan ailelerimize de tekerlekli sandalye yardımlarımız bulunmaktadır. Ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını giderebilen bir derneğiz. Buraya gelen yardımlar ihtiyaç sahibi ailelerimize gönderiliyor. Dernek olarak yıllık 10 bin ailenin üzerinde nakti ve ayni yardımlar yapmaktayız. Kahramanmaraş depreminde ise Malatya, Adıyaman ve Elazığ'da destek çalışmalarımızı yaptık bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.