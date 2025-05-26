Elazığspor - Vanspor Maçı Yabancı Cisim Nedeniyle Tatil Edildi

Elazığspor - Vanspor Maçı Yabancı Cisim Nedeniyle Tatil Edildi
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Nesine 2. Lig Play-Off karşılaşmasında, yardımcı hakemin kafasına yabancı bir cisim isabet etmesi sonucu Elazığspor ile Vanspor arasındaki maç tatil edildi. Olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı.

(ELAZIĞ) - Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş mücadelesinde Elazığspor ile Vanspor karşılaşmasının 56. dakikasında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim gelmesi nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Futbolcular ve hakemler, zırhlı araçlarla stattan ayrılırken, kentte yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş mücadelesinde Çimentaş Elazığspor, bu akşam saat 20.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Artı Değer Vanspor ile karşılaştı. 23'üncü dakikasında Muhammed Gönülaçar'ın golüyle Elazığspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmanın 2'nci yarısında, 56'ncı dakikasında yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına, tribünden atılan yabancı cisim isabet etti. Karşılaşmayı yöneten hakem Ümit Öztürk, maça ara vererek, yardımcı hakemlerle birlikte soyunma odasına geçti.

Hakemlerin soyunma odasına geçmesinin ardından  maçın tatil edildiğini duyuruldu. Yapılan anonsta, "Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi sonucu karşılaşmanın orta hakemi tarafından maç tatil edilmiştir. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecektir" anonsu yapıldı.

Kararın ardından Vansporlu futbolcular ve hakemler, zırhlı araçlarla stattan ayrılırken, kentte karşılaşmaya ilişkin alınan yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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