Elazığlı Vatandaş: "Çocuklarımın Engelli Parası Olmasa, Ben Nasıl Kirayı Verecektim? Çadır Kuracaktım Dışarıda" - Haberler

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Elazığlı Vatandaş: "Çocuklarımın Engelli Parası Olmasa, Ben Nasıl Kirayı Verecektim? Çadır Kuracaktım Dışarıda"

ANKA - Güncel
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CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol’un dinlediği vatandaş, “Çocuklarımın engelli parası olmasa, ben nasıl kirayı verecektim? Çadır kuracaktım dışarıda. Açım içeride. Gelmişim pazardan bir şeyler topluyorum" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un dinlediği vatandaş, "Çocuklarımın engelli parası olmasa, ben nasıl kirayı verecektim? Çadır kuracaktım dışarıda. Açım içeride. Gelmişim pazardan bir şeyler topluyorum" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ İl Teşkilatı ile birlikte, Sanayi Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti. Gülizar Avşar isimli bir vatandaş, iki çocuğunun da engelli olduğunu belirtti. Avşar, CHP'li Erol'a şunları söyledi:

"Ev borç içinde. Çocuklarımın engelli parası olmasa biz rezil oluruz, onu da kiraya veriyorum. Elde var sıfır. Şu anda pazarda ben bunları topluyorum. Allah rızası için niye yardım etmiyorlar? Seçim zamanı geldiğinde geliyorlar sonrasında kim aç kim susuz... Allah rızası için bir yardım edin. İki tane ikizlerim var onların da engelli parasıyla kirayı veriyorum. Bak şu anda ben bunları topluyorum. Eşim emekli oldu hep kesintiler oldu. 500 milyon (500 lira) elime geçiyor. 500 bin lira (500 lira) ile kim idare ediyor ki biz idare edelim. Çocuklarımın engelli parası da olmasaydı ben nasıl kirayı verecektim? Dışarıda çadır kuracaktım. Açım aç bakın pazara gelmişim bir şeyler topluyorum. Niye yardım etmiyorlar?"

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Erol Güncel Haberler

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