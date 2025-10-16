Elazığlı Öğrencilerden Gazze'ye Nakdi Yardım

Elazığ'da ortaokul öğrencileri, Gazze'ye nakdi yardımda bulundu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ziver İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Muhammed Yetek ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Özdal Göktaş'ın öncülüğünde Gazzelilere destek için aralarında nakdi yardım topladı.

Öğrencilerden Hüseyin Atilla ve Hasan Naki Özen ile öğretmenleri, toplanan yardımı Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Şubesine teslim edilmek üzere İl Müftü Yardımcısı Mustafa Fırat'a takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat, öğrencilerin bu anlamlı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkı sunan herkese teşekkür etti.

İl Müftü Yardımcısı Fırat, "Bu hassasiyet, çocuklarımızın gönüllerinde filizlenen iyilik tohumlarının en güzel göstergesidir. Rabb'im bu samimi yardımlarını kabul eylesin." ifadelerini kullandı.