Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Elazığlı Öğrenciler, Uluslararası Matematik Yarışmasında Birinci Oldu

Elazığlı Öğrenciler, Uluslararası Matematik Yarışmasında Birinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, ikinci sınıfa giden Tümay Özkan, Masal Bulut ve Zeynep Uzun, Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birincilik elde etti. Öğrenciler, 8 bin kişi arasında en yüksek puanı alarak başarılarını taçlandırdı.

Elazığ'da ikinci sınıfa giden 3 ilkokul öğrencisi, çevrim içi yapılan Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birincilik elde etti.

Kentteki özel bir ilkokulda okuyan 2. sınıf öğrencileri Tümay Özkan, Masal Bulut ve Zeynep Uzun, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Kanada merkezli 6 etaptan oluşan yarışmaya katıldı.

Öğrenciler, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasının 5. etabında yaklaşık 8 bin öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı.

"Binlerce arkadaşımın arasında birinci olmak büyük mutluluk"

Öğrencilerden Zeynep Uzun, AA muhabirine, girdiği sınavda birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bu tür sınavları sevdiğini ve sürekli hazırlandığını aktaran Uzun, "Bu yarışmalara katılarak hem zekamın gelişmesini hem de iyi bir öğrenci olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Dünyada binlerce arkadaşımın arasında birinci olmak büyük mutluluk." dedi.

Tümay Özkan da matematiği çok sevdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birinci oldum. Bütün soruları doğru cevapladım. Soruları defalarca kontrol ettim. Yanlışlarım o kontroller sonucunda doğru oldu. Çok mutlu hissediyorum. Sınavlardan önce çok heyecanlanıyorum. Sınavda da süreyi iyi kullanarak hızlı ve doğru çözmenin derdinde oluyorum."

Masal Bulut ise derece elde ettiği için gururlu olduğunu belirtti.

Bulut, "Çok güzel bir duyguydu. Bu yarışmalara çok çalışıyorum. En başta kitap okuyarak başladım. Matematik'le alakalı konuları, akıl zeka konularını çözdüm. Hedefim, kalp doktoru olmak." diye konuştu.

"Yarışma, problem çözme becerisi ve mantık yürütme yöntemlerini gösteriyor"

Okul Müdürü Zehra Nur Turan da 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle bu yarışmalara katıldıklarını anlattı.

Çocukların matematik oyunlarına ve zeka oyunlarına çok ilgi duyduğunu anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nın 5. etabında 3 öğrencimiz birinci oldu. Bu başarı bizleri gururlandırdı. Bu yarışma 6 etaptan oluşuyor, diğer etaplara katılan öğrencilerimiz de vardı. Çok mutluyuz.

Sadece matematik yarışması değil, aynı zamanda akıl zeka oyunlarının olduğu bir yarışma. Öğrencilere birçok yönden katkısı olduğu gibi problem çözme becerisi ve mantık yürütme yöntemlerini gösteriyor. Çocuklar matematiksel işlemlerle sorunun içerisindeki mantıksal yolu bulmayı, problemi çözmeyi amaçlıyor."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.