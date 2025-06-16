Elazığlı Genç, Bir Oturuşta 15 Lahmacun Yerken 110 Kiloluklarla Yarışıyor

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Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki Veysel Güler, bir oturuşta 15 lahmacun yiyebilmesiyle dikkat çekiyor. 70 kilo ağırlığında olan Güler, yemek yarışlarında 110 kiloluk rakiplerle mücadele ediyor. Güler, yemek yemeyi bir hobi olarak görüyor ve iştahının sınırsız olduğunu ifade ediyor.

Görenler şaşkına dönüyor: Bir oturuşta 15 lahmacun yiyor

-70 kilo olmasına rağmen 110 kiloluk adamlarla yarışıyor: bir oturuşta 15 lahmacun yiyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 70 kilo ağırlığındaki Veysel Güler (18), iştahıyla dikkat çekiyor. 15 lahmacunu tek başına yiyebilen Güler, ayrıca yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor.

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki Veysel Güler, yemek yeme konusundaki iştahıyla hem ailesini hem çevresindekileri şaşkına çeviriyor. 70 kilo ağırlığında olan Güler, bir oturuşta 15 lahmacun yiyor. Yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele eden Güler, yemek yemenin kendisi için bir hobiye dönüştüğünü ifade etti.

"Yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum"

Yemek yedikçe daha da acıktığını belirten Güler " 70 kiloyum. 15 tan lahmacun yiyeceğim demiştim ve yedim. Yemek yemek benim için bir hobi. Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor. İki lahmacun yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum. İştahım geldikçe geliyor. Ben de yiyorum. Benim bu şekilde yemek yediğimi görenler benimle yarışmaya giriyorlar. 110 kilogram ağırlığındaki adamlarla yemek yarışı yapıyoruz. Çevredekiler dahil herkes şaşırıyor. Örneğin, evde tavuk veya pasta yapıldığı zaman bir tane aileye yapılır, bir tane de bana yapılır. Bizim evde yemek piştiği zaman iki aileye pişiyormuş gibi oluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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