Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Elazığlı Besicinin İneklerine Olan Sevgisi Göz Dolduruyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yaşayan besici Siraç Polat, inekleriyle kurduğu dostluk ve samimi diyaloglarla dikkat çekiyor. Özellikle Ceylan ve Suzan isimli inekleri ile arasındaki bağ, sosyal medyada ilgi görüyor.

Elazığlı besicinin inekleri ile olan dostluğu gülümsetti

"Prensestir bunlar prenses. Bunlar benim prenseslerimdir, bir tanem kameraya bak"

ELAZIĞ - Elazığ'da hayvancılıkta uğraşan besicinin inekleri ile olan dostluğu yürekleri ısıttı.

Palu ilçesi Gökdere köyünde yaşayan Siraç Polat isimli besici, inekleri ile kurduğu samimi diyalog ve sevgi dikkat çekiyor. Özellikle Ceylan ve Suzan ismi verdiği iki ineği ile büyük bir dostluk kuran Polat'ın inekleri nerde olurlarsa olsunlar gel deyince geliyor, yerine geç deyince hemen yerlerine geçiyor. Bu gülümseten durumları da videoya alarak paylaşan Polat, sosyal medyadan da ilgi ile takip ediliyor.

Beslediği inekleri ile yaşadığı samimiyeti ve sevgi bağını videoya alan Polat, "Palu Gökdere köyünde yaşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. İşimi severek yapıyorum. Ne kadar zorda olsa seviyorum bu mesleği. Hayvanlarım ile çok iyi anlaşıyorum. Özellikle ceylan ve Suzan'la. Suzan kızım kameraya bak. Onlar beni çok seviyorlar. Ceylan oy bir tanem kızım. Kameraya bak. Prensestir bunlar prenses. Bunlar benim prenseslerimdir arkadaşlar" diyerek hayvanlarına olan sevgisini dile getirdi.

Elazığlı Besicinin İneklerine Olan Sevgisi Göz Dolduruyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
img

PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
img

Faiz düşerse konut ve araç fiyatları da düşer mi?
img

Bir hafta önce ölen genç fenomenin mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
101 yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
101 Yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu

Son Dakika Haberleri

YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.