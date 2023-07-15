Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Elazığ ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim okunması, dualar edilmesi ve karanfil bırakılması gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Siirt Üniversitesi'nde ise sinevizyon gösterimi ve şiir dinletisiyle bir program düzenlendi.

Elazığ ile Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Elazığ'daki şehitlik ziyaretinde, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile şehit yakınları katıldı.

Siirt

Siirt Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, sinevizyon gösterimi ve şiir dinletisiyle başladı.

Etkinlikte konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saba Samatya Ölmez, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını belirtti.

Ölmez, "Bugün buraya milletimizin demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek için bir araya geldik." dedi.

Etkinliğe, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversite yönetimi ve akademisyenler katıldı.