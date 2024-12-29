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Elazığ ve Bingöl'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Elazığ ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı sonucu 92 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 92 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte önceki gün etkili olan ve yer yer devam eden kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçelerden Karakoçan'da 23, Kovancılar'da 6 ve Palu'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, 31 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Adaklı'da 6, Genç'te 16, Karlıova'da 8, Kiğı'da 4, Solhan'da 12 ve Yayladere'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan 61 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Günlük 30 kamyon kar ilçe dışına taşınıyor

Karlıova ilçesinde, 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda biriken kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

Günlük toplanan yaklaşık 30 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor.

Personel şefi Hüseyin Doğan, ilçede kar yağışının uzun zamandır sürdüğünü belirterek, belediye olarak karla mücadele çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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