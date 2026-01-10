Haberler

Elazığ ve Bingöl'de 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Elazığ ve Bingöl'de etkili olan kar ve tipinin ardından 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ ve Bingöl'de, kar ve tipi sebebiyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 14, ilçelerden Ağın'da 5, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 6, Baskil'de 54, Karakoçan'da 21, Keban'da 15, Kovancılar'da 42 ve Palu'da 21 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 182 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 50, ilçelerden Adaklı'da 10, Genç'te 24, Karlıova'da 17, Kiğı'da 23, Solhan'da 12, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 5 olmak üzere 161 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
