Elazığ Valisi Toraman, Keban'daki bir kervansarayda incelemede bulundu - Haberler

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Elazığ Valisi Toraman, Keban'daki bir kervansarayda incelemede bulundu

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Elazığ Valisi Toraman, Keban'daki bir kervansarayda incelemede bulundu

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Keban ilçesinin Denizli köyündeki kervansarayda incelemede bulundu.

DENİZLİ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, Keban ilçesinin Denizli köyündeki kervansarayda incelemede bulundu.

Vali Toraman, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Keban ilçesine geçti.

Buradaki tarihi kervansarayda inceleme yapan Toraman Denizli köyü muhtarı Bünyamin Kıratlı'dan bilgi aldı.

Toraman daha sonra köy konağında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vali Toraman'a temaslarında Kaymakam Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı da eşlik etti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Ömer Toraman, Denizli, Elazığ, Güncel, Haberler

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