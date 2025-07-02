Elazığ Valisi'nden Taşlı Saldırı İddialarına Açıklama

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bazı basın yayın organlarında Van firmasına ait otobüse taşlı saldırı yapıldığına dair çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Hatipoğlu, olayın aydınlatılması için gerekli adımların atılacağını ve bu tür haberlerin kardeşlik ilişkilerini zedeleyemeyeceğini vurguladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bazı basın ve yayın organlarında Van firmasına ait yolcu otobüsüne taşlı saldırı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van haber sitelerinde Van firmasına ait otobüsün taşlı saldırıya uğradığına dair haberle ilgili olarak kamuoyuna doğru bilgi verilmesinin zaruretinin doğduğunu belirtti.

Adı geçen firmanın otobüs şoförünün sadece kasko firmasına ibraz edilmek üzere tutanak tanzimi talebinde bulunduğunu ve yoluna devam etmeye kalktığını bildiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medyaya yansıyan haberler üzerine anılan otobüs Cumhuriyet savcısının talimatı alınarak Malatya'nın Kale ilçesinde tekrar durdurulmuş olup tüm yolcuların beyanı alınarak olay tüm yönleri ile aydınlatılacaktır. Van ilinden her gün sayısız otobüs ilimizde bulunan şehirlerarası terminali de kullanarak yolculuk etmektedir. Üstelik play-off maçı sonrasında dahi hiç bir sorun yaşanmamış iken kardeşliğimize leke süren yaklaşımları nefretle kınıyorum. Olayın takipçisi olacağımın bilinmesini tüm kamuoyuna bildiririm. İki güzide ilimizi hala futboldan dolayı husumetli gibi gösteren bu haberler ne futbolun birleştirici ruhuna ne de illerimiz arasındaki kardeşliğe zarar veremeyecektir. Hiç bir nifak tohumu kardeşliğimize zarar veremeyecektir."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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