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Elazığ Valisi Hatipoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Elazığ Valisi Hatipoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılı için düzenlediği 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimlerini açıkladı. 'Özgür Suriye' kategorisinde Suriye'de çekilen ilk cuma namazı fotoğrafını tercih etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Hatipoğlu, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçen Hatipoğlu, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafını tercih etti.

Hatipoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Cedi", "Günlük Hayat" kategorisinde de Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi" fotoğrafına oy verdi.

Hatipoğlu, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasını takip ettiğini, bu yılki oylamada da birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığı söyledi.

Yıllar süren acıların ardından Suriyelilerin özgürlüklerine kavuşmalarını ve ülkelerine dönebilmelerini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Özgür Suriye' ile ilgili kategoride Emevi Camisi'nde ilk cuma namazını seçtim çünkü cuma namazı ancak hür olanların ifa edebilecekleri bir namaz. Bu anlamda da Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması ülkemiz için de büyük bir önem taşıyor. İnşallah bir ve bütün şekilde Suriye devleti tekrar kendisini ihya eder diye dua ediyoruz." dedi.

Vali Hatipoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Bingöl Karlıova'da bir tilkinin av peşindeki karesini tercih etiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Haber' kategorisinde ise Gazze'de yaşanan dramın çok korkunç görüntülerinden biri olan kareyi seçtim. Gazze'de aynı zamanda Anadolu Ajansı, tüm dünya gazeteciliğine örnek teşkil edecek bir başarıya imza atıyor. Bu anlamda da yürekten kutluyorum. Yine 'Günlük Hayat' ile ilgili olarak düzenlenmiş olan kategoride Ankara'da oluşturulmuş olan müzik korusunu seçtim, orada başörtülü kardeşlerimizin evrensel anlamda müzikle ilgileniyor olmaları başlı başına bir güzellik. Onların yaya geçidinden geçtikleri fotoğraf çok özel bir kareydi. Spor kategorisinde de yine Cedi Osman'ın milli maçtaki smacını tercih ettim, hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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