Elazığ Valiliğinden Taraftar Güzergahlarına İlişkin Açıklama

Elazığ Valiliği, Artı Değer Van spor FK ve Batman Petrol spor taraftarlarının gidiş güzergahlarına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, basında çıkan bazı haberlerin farkı bilgiler içerdiğinden kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet vereceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçmiş haftalarda Elazığ spor ve Van spor arasında oynanan futbol karşılaşmalarında taraftarlar arasında gerçekleşen istenmeyen olaylar ve gerilimler değerlendirilerek yine arzu edilmeyen olayların gerçekleşmemesi amacıyla, Van spor FK ve Batman Petrol spor Play-Off karşılaşması finali için Kayseri'ye gidecek olan spor kafilelerinin ve organize olmuş taraftarların toplu maça gitme güzergahlarının farklı güzergahlardan olması talep edilmiş olup bu durum sadece taraftar otobüsleri organizasyonları için istenmiştir. Normal otobüs seferleri veya münferiden seyahat etmekte olan vatandaşlarımızın seyahatlerinde herhangi bir güzergah değiştirme gibi kısıtlama şeklinde bir husus söz konusu değildir."