Elazığ Valiliği'nden Parkta Çocuğa Müdahale İddiasına Açıklama

Elazığ Valiliğince parkta bir çocuğa fiziksel müdahalede bulunulduğu iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı'nda meydana gelen bir olayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Söz konusu olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine derhal işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olaya karışan polis memuru görevinden uzaklaştırılmış olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.