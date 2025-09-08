Haberler

Elazığ Valiliği'nden Parkta Çocuğa Müdahale İddiasına Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Valiliği, parkta bir çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edilen polis memuru hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Olay, Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı'nda meydana geldi.

Elazığ Valiliğince parkta bir çocuğa fiziksel müdahalede bulunulduğu iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı'nda meydana gelen bir olayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Söz konusu olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine derhal işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olaya karışan polis memuru görevinden uzaklaştırılmış olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
77 yaşında hayatını kaybeden Anta Toros'a gözyaşlarıyla veda

Sanat dünyası yasta: Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Conceicao iptal! Sadettin Saran göreve geldiği anda yapacağı hoca seçimini duyurdu

Conceicao iptal! Göreve geldiği anda yapacağı hoca seçimini duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.