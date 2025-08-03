Elazığ Valiliği'nden Geçici Barınma Merkezleri Açıklaması

Elazığ Valiliği, bazı sosyal medya organlarında geçici barınma merkezlerinin tahliye süreciyle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya organlarında, kentteki geçici barınma merkezlerinin tahliye süreciyle ilgili Valiliği hedef alan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yanlış algıların önüne geçmek amacıyla açıklama yapılması zaruri görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılında meydana gelen depremin ardından afetzede vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici olarak kurulan konteyner kentlerimiz bu süreçte devletimizin tüm imkanları seferber edilerek vatandaşlarımızın yanında olunarak işletilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen bu süreçte barınma, sağlık, eğitim ve sosyal yardımlar gibi her alanda destek kesintisiz olarak sağlanmıştır. Gelinen noktada, konteyner kentlerin ilimizde kapatılması bir gereklilik olmaktadır. Zira konteyner kentlerde kalanların tamamı barınma sorununu konteyner kentte kalmayan benzeri durumda olan vatandaşlarımız gibi çözmek durumundadır."

Valilik ve kurumların tahliye süreci kapsamında mağduriyet yaşanmaması için tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara gereken yardımı yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taşınma yardımı, kira desteği, sağlık sorunu olanlara yönelik refakatçi evinde geçici konaklama imkanı, tedavi yardımı ve diğer sosyal destekler Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle sunulmaktadır. Tüm bu samimi ve yapıcı yaklaşımlara rağmen bazı vatandaşlarımız sunulan imkanları kabul etmeyerek konteyner kentlerden ayrılmak istememekte ve sürece direnç göstermektedir. Bu durumun, sosyal medya üzerinden çarpıtılarak kamuoyuna yansıtılması devletimizin afet süreçlerinde vatandaşının yanında olma kararlılığını sorgulatma çabasıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşının yanındadır. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek, sosyal devlet anlayışı gereği her türlü ihtiyaç duyduğu destek kendisine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ulaştırılacaktır. Halkımızın sağduyusuna ve ferasetine olan inancımızla gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."