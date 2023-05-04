Elazığ sokaklarındaki 2.3 metrelik elektrikli araç dikkatleri üzerine çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da çevre dostu bir iş adamı, elektrikli bir araç satın aldı ve şehir turu yaparak çevreye duyarlılığını göstermek istedi. 2.3 metrelik minik aracıyla caddede dolaşan iş adamı, çevreye duyarlılığına dikkat çekti ve hem inceleyenlerin hem de bindiği kişilerin dikkatini çekti.

Elazığ'da iş adamı İhsan Baburhan, küresel iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden birinin egzozlu araçlar olduğunu belirterek çevreye duyarlı bir davranış sergiledi. İlk olarak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı TOGG'a başvuran ancak ofis olarak kurada ismi çıkmayan Baburhan, daha sonra çevreye duyarlı bir alternatif olarak küçük bir elektrikli araç satın aldı. Yeni aracıyla şehir turu yapan iş insanı, cadde boyunca ilerlediğinde 2.3 metrelik uzunluğundaki aracının fark edilirliği ile karşılaştı. İnsanlar, küçük ve şık aracı görünce bir kez daha bakmak istedi ve bazı vatandaşlar da aracın fotoğrafını çekmek için yanına yaklaştı. Bu davranış, çevre bilincinin artmasını ve çevre dostu bir yaşam tarzını teşvik etti. Egzozlu araçların çevreye olan zararları göz önüne alındığında, çevre dostu alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken iş insanı Baburhan, çevreyi korumak için herkesin bireysel olarak da bir şeyler yapabileceğini belirten Baburhan, küçük elektrikli aracıyla şehir turu yaparak, diğer insanlara örnek olacak bir davranış sergiledi.

"Araçlardaki zehirli gazlar dünyamızı kirletiyor"

Toplumun çevre bilincinin artmasına ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir dünyada yaşama şansını artırmasına yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Baburhan, "Ülkemizde ve dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden biri de kullanılan egzozlu araçlardır. Araçlardan çıkan zehirli gazlar, dünyamızı kirletiyor ve yok ediyor. Biz de TOGG'a yazıldık ve ofis olarak kurada çıkmayınca çevreye duyarlı bir elektrikli bir araç diğer alternatif olan bir elektrikli alalım dedik. Bu vesileyle de temiz yaşanabilir bir ülkeye katkı sağlamak istedik. Bu araç sayesinde şehir trafiği, park problemi, hava kirliliğine bir nebze olsun aza indirmiş olduk" dedi.