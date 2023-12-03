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Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

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Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi Harput Mahallesi'nde eşsiz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Kent merkezi sis denizinde kaybolurken dron ile çekilen görüntüler, görsel şölen oluşturdu.

- Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

ELAZIĞ - Sabah saatlerinde etkili olan ve yer yer görüş mesafesini 3 metreye kadar indiren sis, güneşinde yüzünü göstermesiyle birlikte tarihi Harput Mahallesinde eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Kent merkezi sis denizinde kaybolurken dron ile çekilen görüntüler, görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sis ve pus, Elazığ'da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde kent merkezinde görüş mesafesini 3 metreye kadar düşüren sis, bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde ise kısmen etkili oldu. Güneşinde yüzünü göstermesiyle birlikte tarihi Harput Mahallesi ortaya çıkarken kent merkezi ise sis denizinde kayboldu. Dron ile havadan görüntülenen sis, Harput Mahallesi'nden şehre bakışta görsel şölen oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise Harput'ta çıkarak manzarayı izledi ve cep telefonları ile kaydetti.

Manzaranın çok güzel olduğunu belirten Hatice Yıkılmaz, "Kalkınca baktım ve her yerin sis olduğunu gördüm. Kesin Harput'tan görünüyordum dedim ve genelde öyle oluyor. Tahmin ettiğim gibi çıktı. Elazığ sis altında kalmış. Her zaman bunu yakalamak mümkün olmuyor. O yüzden bende görmek istedim. Sosyal medya uygulamalarım olmadığı için kendi gözlerimle gördüm" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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