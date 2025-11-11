Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

Elazığ'da, "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" teması ve "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" sloganıyla Orman Bölge Müdürlüğünce 11 lokasyonda düzenlenen etkinliklerde 23 bin 650 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Harput ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte, mehteran takımı gösteri sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından alanda 2 bin 25 fidan toprakla buluşturuldu.

Çocuklarla fidan diken Vali Numan Hatipoğlu, burada, ormanların gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük hazinelerden biri olduğunu belirtti.

Çocukların ağaç sevgisiyle büyümelerinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Son 22 yılda yaklaşık 86 milyon fidanın sadece Elazığ'da toprakla buluşturulduğunu ve ülkemiz genelinde de milyarlarca fidanın dikilerek geleceğe adeta bir miras gibi bırakıldığını söylemekten büyük bir gurur duyuyorum. 11 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz bu ağaçlandırma faaliyeti topluma bir duyarlılık anlamında yaptığımız faaliyet ama orman teşkilatlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarma ve emniyetimiz ile her fırsatta boş bulunan alanlarda ağaçlandırma ile ilgili büyük çalışmalar içerisindeyiz." diye konuştu.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı da kentte bu yıl sonuna kadar 1,7 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlanacağını dile getirdi.

Kenttin ormanlık alanının 201 bin 476 hektara ulaştığını anlatan Arpacı, "Böylece ilimizin ormanlık alanı da yüzde 19'dan yüzde 21,4 seviyesine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta, Cudi Dağı tüneller mevkisinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Birol Ekici, "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla ilde 2 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Dünyada bir iklim krizinin yaşandığını, bunun için çevreyi korumaları gerektiğini söyleyen Ekici, şöyle devam etti.

"Şırnak çevresi ve doğası ile çok güzel bir şehir. Bizim yüzde 44'ümüz ormanlık alan ama bu yeterli mi? Hayır. Bir defa hayvancılığımızı geliştirmek, ormanlarımızı geliştirmek için daha çok gayret göstermeliyiz. Köylülerimizle, vatandaşlarımızla birlikte ormanları korumak için daha çok gayret göstermeliyiz. Buraya doğayla, şehrimizle uyumlu ağaçlar dikiyoruz. Bugün ceviz, badem ve çam ağacı dikiyoruz."

Etkinlikte, Vali Ekici, Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler fidan dikti.

Bingöl

Bingöl-Muş kara yolunun 8. kilometresinde oluşturulan alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, kamu kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Usta, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "yeşil vatan" seferberliği kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de aynı anda ağaçlandırma seferberliğine katıldıklarını söyledi.

İlde aynı anda 15 bin fidanı toprakla buluşturduklarını aktaran Usta, gün içinde vatandaşlara ücretsiz dağılacak 10 bin fidanla bu rakamın 25 bini bulacağını belirtti.

Usta, "Yıl sonuna kadar Bingöl'de bu sayı 250 binlere ulaşacak. 'Yeşil vatan' seferberliği kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlik Bingöl'ümüze hayırlı olsun. Bugün burada Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz adına, şahsım ve eşim adına da fidanlarımızı diktik." şeklinde konuştu.