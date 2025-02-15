Elazığ, Siirt ve Bingöl'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Elazığ, Siirt ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 186 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 2, ilçelerden Arıcak'ta 1, Baskil'de 10, Maden'de 17, Karakoçan'da 14, Kovancılar'da 30, Palu'da 7 ve Sivrice'de 13 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 94 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

?Siirt

Siirt'te gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Pervari'de 11, Şirvan'da 7, Eruh'ta ise 5 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yolları ulaşıma açmak için çalışmaları devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniyle merkezde 16, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 30, Karlıova'da 13, Solhan'da 6, Yayladere'de 1 ve Yedisu'da 1 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

İl Özel İdaresinin 54 hizmet aracı ve 115 personelle sahada, gece gündüz vatandaşların yanında olduğunu kaydeden Usta, "Gidemediğin yeri benimdir sanma. Ekiplerimiz 7/24 sahada. Kırsalda, köylerimizde İl Özel İdaremiz sorumluluğundaki 283 köy ve 3 bin 387 kilometre yol ağımızda ulaşımın kesintisiz sağlanması için çalışıyoruz. Zor şartlarda karla mücadele eden İl Özel İdaresindeki mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Emeklerine yüreklerine sağlık." ifadelerini kullandı.