Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği'ne Doç. Dr. Şuheda Kaya Atandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği'ne Doç. Dr. Şuheda Kaya'nın atanmasıyla ilgili “Sayın Doç. Dr. Şuheda Kaya’nın başarılı olacağına inancımız tam. Şehrimizde bir kadın başhekim olması ayrıca önemli. Geçmiş dönemdeki başarılı yönetim anlayışının bu dönem de devam edeceğini şimdiden görebiliyoruz” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği'ne Doç. Dr. Şuheda Kaya'nın atanmasıyla ilgili "Sayın Doç. Dr. Şuheda Kaya'nın başarılı olacağına inancımız tam. Şehrimizde bir kadın başhekim olması ayrıca önemli. Geçmiş dönemdeki başarılı yönetim anlayışının bu dönem de devam edeceğini şimdiden görebiliyoruz" dedi.

Elazığ'da bulunan Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine Doç. Dr. Şuheda Kaya atandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, uzun süredir başhekimsiz kalan hastaneye yapılan atamaya ilişkin açıklama yaptı. Erol, bugün yaptığı yazılı açıklamada Başhekim Kaya'nın başarılı olacağına inandıklarını belirterek şunları ifade etti:

"GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ BAŞARILI YÖNETİM ANLAYIŞININ BU DÖNEM DE DEVAM EDECEĞİNİ ŞİMDİDEN GÖREBİLİYORUZ"

"Elazığ Şehir Hastanesi sadece şehrimiz için değil bölge için önemli bir konumda bulunuyor. Hastanemizde daha önceden Sayın Prof. Dr. Erol Keleş'in yönetiminde başarılı bir yönetim süreci yürütüldü. Sayın Keleş'in milletvekili olmasının ardından uzun bir süre ise hastanemiz başhekimsiz kaldı. Ancak bu durumu telafi edecek bir atama yapıldığına inanıyorum. Sayın Doç. Dr. Şuheda Kaya'nın başarılı olacağına inancımız tam. Şehrimizde bir kadın başhekim olması ayrıca önemli. Geçmiş dönemdeki başarılı yönetim anlayışının bu dönem de devam edeceğini şimdiden görebiliyoruz. Bu atamada emeği geçen ilimizin tüm milletvekillerine teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, bu kıymetli atama için TBMM'deki ilk Sağlık Komisyonu toplantısında Elazığ adına teşekkürlerimi ileteceğim. Başhekimimiz Şuheda Kaya'ya bir kez daha başarı dileklerimi iletiyor, görevinde başarılar diliyorum."