Elazığ polisi sokak satıcılarına göz açtırmıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı. Şahsın ikametinde narkotik köpeği desteği ile yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, B.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilmesi üzerine üst ve Nina isimli narkotik köpeği ile yapılan ikamet aramasında 10 parça halinde toplam 505,35 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.