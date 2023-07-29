Elazığ Palu'da İş Yerinde Buzdolabı Patlaması ve Yangın

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir iş yerinde bulunan buzdolabının motorunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında zarar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, bir iş yerindeki buzdolabının motorunda meydana gelen patlamayla birlikte çıkan yangında zarar meydana geldi.

Palu ilçesinde, Murat Nehri kıyısındaki bir iş yerinin mutfağında bulunan buzdolabının motorunda, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, iş yerinde zarar oluştu.