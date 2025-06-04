Elazığ Otogarı Bayram Tatilinin Kısa Olması Sebebiyle Boş Kaldı

Elazığ Otogarı Bayram Tatilinin Kısa Olması Sebebiyle Boş Kaldı
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Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması nedeniyle Elazığ otobüs terminalinde yolcu sayısında düşüş yaşandı. Otogarın boş kalması dikkat çekerken, vatandaşların uçakla seyahat etmeyi tercih ettiği belirtildi.

Elazığ'da bayram tatili uzamayınca otogar boş kaldı

ELAZIĞ - Kurban Bayramı tatilinin uzatılmaması, Elazığ otobüs terminalinde yoğunluğun oluşmamasına sebep oldu.

Kurban Bayramı öncesi Elazığ'da şehirler arası otobüs terminali boş kaldı. Kentten giden vatandaş sayısı az olurken, gelen vatandaşların sayısında artış yaşandı. Geçtiğimiz bayramlarda ek sefer açan otobüs firmaları tatil süresinin uzatılmaması nedeniyle yoğunluk yaşamadı.

Aslen Batmanlı olduğunu fakat 13 yıldır da Elazığ'da yaşadığını belirten vatandaş Hüseyin Gök, "Bayram için otobüs bekliyoruz. Bayram görmesine gidiyoruz ama şu anda Elazığ otogarında eski bayramlardaki yoğunluğu görmüyorum. Normal bir yoğunluk var. Buradan ailemle birlikte Batman'da olan annem ve babamı ziyaret edeceğiz. Bayram boyunca Batman'da kalacağız bayram dönüşü tekrar Elazığ'a geleceğiz" dedi.

Terminalde çalışan Mustafa Yıldız ise, "Kurban Bayramı başlamak üzere ama yolcu sayımız yüzde 30-40 civarlarında. Elazığ'a geliş fazla ama buradan gidiş çok fazla yok. Bayram dönüşü bir yoğunluk bekliyoruz. Eski bayramlara göre bu sene yolcu sayısı çok düşük. Geçen sene Kurban Bayramı'nda yoğunluk vardı ama bu bayram tatili 4 gün olduğu için yolcularda epey bir düşüş oldu. Geçen sene ek sefer başlatmıştık bu sene yok. Arife günü de yoğunluk olursa Adana ve Mersin'e olur. Ankara ve İstanbul'a şu anda yolcumuz yok. Bayram tatili kısa olduğu için vatandaşlar uçakla gidiyor. Bundan dolayı da otogarda yolcu sayısı bayağı düşük" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Güncel
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