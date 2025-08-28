Elazığ Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin Keban'da

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Keban ilçesine yaptığı ziyarette Kaymakam Furkan Atalık ile bir araya geldi ve ardından okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Keban ilçesine ziyarette bulundu.

Şahin, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ile Kaymakam Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Kaymakam Atalık, ziyaretten dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Şahin, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçerek, burada idareciler ve okul müdürleriyle toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
