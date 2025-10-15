Haberler

Elazığ Kent Konseyi Başkanı Silahla Yaralandı, Şüpheli Gözaltında

Elazığ Kent Konseyi ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca, yerel gazetesinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan emniyet güçleri tarafından yakalandı, Koca hastaneye kaldırıldı.

Elazığ Kent Konseyi ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca'yı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Koca'ya silahlı saldırı olayına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Hatipoğlu, "Saldırıyı gerçekleştiren fail, emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu yakalanmış olup, ekiplerimizi tebrik ediyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Dün, Rızaiye Mahallesi'nde imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturan Koca'ya, bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda bacağından yaralanan Koca, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Koca'ya saldırı anı sahibi olduğu yerel gazetenin faaliyet yürüttüğü iş yeri kamerasınca kaydedilmişti.

