Elazığ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca Silahlı Saldırıya Uğradı

Elazığ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Nafiz Koca Silahlı Saldırıya Uğradı
Elazığ Kent Konseyi ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca, bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı ve bacağından yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca yaralandı.

Rızaiye Mahallesi'nde bulunan imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturan Koca'ya kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Koca, saldırıda bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Koca, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Koca'ya saldırı anı sahibi olduğu yerel gazetenin faaliyet yürüttüğü iş yeri kamerasınca kaydedildi.

Vali Numan Hatipoğlu'dan saldırıya ilişkin açıklama

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Elazığ Kent Konseyi Başkanı ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca'ya yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, olayla ilgili tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
