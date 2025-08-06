Elazığ Keban'da Yeni İş Yeri Açılışı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, yeme ve içme sektöründe hizmet verilecek bir iş yerinin açılışı yapıldı.

Değirmenbaşı Mahallesi'nde hizmet verecek iş yerinin açılışı için tören yapıldı.

Törene katılan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan burada konuşma yaptı.

Dua edilmesinin ardından kurdele kesilmesiyle iş yerinin açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.