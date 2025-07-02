Elazığ Keban'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
Elazığ'ın Keban ilçesinde bir otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ulupınar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.
Yangında, yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel