Elazığ Keban'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kurşunkaya köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.

Yangında, yaklaşık 35 dönümlük alan zarar gördü.